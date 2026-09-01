O femeie de 54 de ani din Chișinău a rămas fără 185 de mii de lei, după ce a fost contactată telefonic de escroci care s-au prezentat drept angajați ai „Premier Energy” și ai Poliției Cibernetice. Banii, economii strânse de victimă, au fost transmiși prin intermediul unui curier.

Potrivit Poliției, femeia a fost contactată pe 28 august de persoane necunoscute, care au invocat necesitatea unor verificări. Folosindu-se de identitatea unor angajați ai unor instituții cunoscute, suspecții au reușit să-i câștige încrederea victimei și să o determine să le transmită o sumă considerabilă de bani.

Astfel, femeia a oferit prin intermediul unui curier 185 de mii de lei, bani proveniți din economiile sale.

Peste 400 de mii de lei, pierduți în câteva zile

Cazul din Chișinău face parte dintr-un val de escrocherii telefonice raportate în perioada 28–31 august. În total, polițiștii au înregistrat trei cazuri, dintre care două au fost comise anterior, dar raportate în această perioadă.

Prejudiciul total se ridică la 419 200 de lei.

În același timp, oamenii legii au reușit să prevină alte fraude. 115 tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să sufere pierderi financiare.

Poliția îndeamnă oamenii să nu ofere bani la telefon

Poliția le recomandă cetățenilor să fie extrem de atenți la apelurile primite de la persoane care pretind că reprezintă instituții, bănci sau companii.

Nu transmiteți bani, date bancare, parole sau coduri de acces, indiferent de identitatea invocată de interlocutor. În cazul în care apelul pare suspect, discuția trebuie întreruptă imediat, iar situația raportată la 112.