Sute de mii de lei au ajuns în mâinile escrocilor în urma unor apeluri telefonice. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat două cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total de 331 000 de lei.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat la Bălți. În perioada 4–7 septembrie, un bărbat de 26 de ani a fost contactat de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Poliției și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Suspecții i-ar fi spus victimei că aceasta ar fi implicată într-o investigație privind presupuse tranzacții financiare ilegale. Sub acest pretext, bărbatul a fost determinat să transfere 189 000 de lei într-un cont bancar indicat de escroci.

Poliția avertizează: nu divulgați datele bancare

Organele de drept recomandă cetățenilor să nu ofere persoanelor necunoscute date bancare, parole, coduri de acces sau alte informații confidențiale și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea acestora.

Poliția precizează că, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă apelanții, orice solicitare suspectă trebuie tratată cu maximă precauție.

În cazul unui apel similar, cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să sesizeze Poliția la 112.