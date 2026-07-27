Un tânăr de 19 ani a fost prins de polițiști după ce ar fi simulat un handicap locomotor pentru a obține bani de la trecători. Acesta a fost depistat într-un scaun cu rotile, însă, în urma verificărilor, organelor de drept au constatat că poate merge fără dificultate și nu suferă de afecțiuni care să-i afecteze deplasarea.

Cazul a ieșit la iveală după ce polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au intervenit în urma unui apel prin care a fost semnalată o situație de cerșetorie.

Ajunși la fața locului, organele de drept au găsit un tânăr de 19 ani aflat într-un scaun cu rotile, care încerca să stârnească mila trecătorilor pentru a primi bani.

Mergea fără probleme atunci când nu „lucra”

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că tânărul nu are probleme de sănătate care să îi limiteze mobilitatea și că poate merge fără ajutor. Potrivit poliției, acesta folosea scaunul cu rotile doar în timpul activității de cerșetorie, pentru a inspira compasiune și a obține donații de la trecători.

Cazul este documentat de polițiști

Tânărul a fost condus la Inspectoratul de Poliție Centru, unde organele de drept documentează cazul.