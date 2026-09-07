Peste un milion 200 de mii de lei au ajuns în mâinile escrocilor, în doar câteva zile. Poliția a înregistrat, în weekend, patru cazuri de escrocherie telefonică, iar într-unul dintre ele o femeie din Stăuceni a pierdut 45 de mii de euro.

Victima, în vârstă de 59 de ani, a fost apelată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale și ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul unor probleme care ar necesita intervenția autorităților, femeia a fost determinată să le dea suspecților banii solicitați.

În același timp, alte 112 tentative de escrocherie telefonică au fost prevenite. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și atenționează că nicio instituție nu le va cere, prin telefon, să transmită bani sau date personale. Dacă primiți un astfel de apel, închideți și verificați informația doar prin canalele oficiale.

Fenomenul escrocheriilor telefonice a început să ia amploare în Moldova în a doua jumătate a anului 2023, iar în ultimii doi ani a cunoscut o creștere accelerată.