Un bărbat de 39 de ani a ajuns în judecată, după ce a consumat alcool împreună cu un alt bărbat, pe care l-a întâlnit pentru prima dată la secția de detoxifiere alcoolică, și l-a ucis ulterior.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 3 decembrie 2025, în orașul Codru.

Bărbatul a făcut cunoștință cu victima la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxifiere alcoolică, iar cei doi au decis să consume băuturi alcoolice împreună. Între ei s-a iscat un conflict, iar învinuitul l-ar fi lovit de mai multe ori pe celălalt. Victima a decedat, iar cadavrul său a fost descoperit în ziua următoare, într-o pădure din localitate.

Făptașul a recunoscut că l-a lovit pe bărbat, însă a negat că i-ar fi provocat intenționat decesul. Acesta se află în arest preventiv și ar putea sta după gratii până la 15 ani.