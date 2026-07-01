Deși în ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică, Poliția avertizează că fenomenul rămâne unul extrem de periculos. Alte patru escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum, iar prejudiciul total se ridică la aproximativ un milion de lei.

Potrivit Poliției, în aceeași perioadă au fost prevenite 135 de tentative de escrocherie, datorită persoanelor care au recunoscut metodele folosite de infractori și au refuzat să urmeze indicațiile primite prin telefon.

Escrocii se dau drept angajați ai băncilor sau ai SIS

Analiza cazurilor arată că autorii folosesc un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare.

În trei dintre cele patru cazuri raportate, infractorii s-au prezentat drept angajați ai unor bănci sau ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), convingând victimele să contracteze credite sau să își predea economiile.

Cea mai frecventă metodă utilizată rămâne transmiterea banilor prin intermediul unui curier.

Într-un alt caz, escrocheria a fost comisă prin folosirea frauduloasă a unui card bancar, de pe care au fost efectuate plăți către platforme online din străinătate.

O femeie a rămas fără 400.000 de lei

Cel mai grav caz vizează o femeie în vârstă de 60 de ani, care a fost păgubită de 400.000 de lei. Escrocheria s-a produs în luna mai, însă victima a sesizat Poliția abia acum.

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost convinsă telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții financiare să contracteze un credit bancar. Ulterior, aceasta a predat întreaga sumă unui curier, crezând că își protejează economiile.

Recomandările Poliției

Organele de drept reamintesc că băncile nu solicită niciodată telefonic transferuri de bani, coduri de securitate sau alte date confidențiale.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați:

să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute;

să nu transmită bani persoanelor pe care nu le cunosc;

să contacteze direct banca sau Poliția, folosind doar numerele oficiale, în cazul în care primesc un apel suspect.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă, pentru a preveni noi victime.