Două persoane au rămas fără aproape 150.000 de lei, după ce au căzut în plasa escrocilor telefonici. Unul dintre cazuri a avut loc la Chișinău, unde o femeie de 66 de ani a fost convinsă să-și dea economiile unui curier, după ce a fost sunată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unui serviciu de combatere a spălării banilor.

Potrivit poliției, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au invocat necesitatea verificării legalității banilor pe care îi deținea. Indusă în eroare, aceasta le-a transmis peste 99.000 de lei, reprezentând economiile sale personale. Banii au fost preluați prin intermediul unui curier.

Cazul a fost înregistrat pe 25 noiembrie, în municipiul Chișinău.

Un alt caz de escrocherie a fost comis pe 26 octombrie, în municipiul Bălți, însă victima a sesizat Poliția abia acum. Prejudiciul total estimat în cele două cazuri se apropie de 150.000 de lei.

Alte 60 de tentative de escrocherie, dejucate

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 60 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii.

Poliția avertizează că nicio instituție publică sau bancară nu solicită transmiterea banilor prin intermediul curierilor pentru verificarea provenienței sau legalității acestora.

Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să nu dea curs solicitărilor suspecte. În cazul unor asemenea apeluri, cetățenii trebuie să întrerupă conversația și să sesizeze imediat Poliția la 112.