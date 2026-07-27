Trafic intens se înregistrează în această dimineață la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră anunță că se atestă un flux majorat de călători și mijloace de transport și îndeamnă șoferii să aleagă, dacă este posibil, alte puncte de trecere.

Aglomerația este resimțită pe direcția de ieșire din țară. Autoritățile de control spun că iau măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și recomandă celor aflați în tranzit să opteze, pe cât posibil, pentru traversarea frontierei prin punctele Costești, Leova sau Cahul.

Punctele de trecere/ Poliția de Frontieră a RM

Peste 100 de mii de traversări înregistrate timp de o zi

În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost trecută de 100.868 de persoane și 18.239 de mijloace de transport. Cel mai solicitat punct a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 28.923 de pasageri, urmat de Leușeni, cu 12.576 de persoane, și Sculeni, cu 9.480 de persoane.