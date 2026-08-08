S-au format ambuteiaje la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că traficul este intens din cauza numărului mare de călători și de autovehicule. Pentru a evita timpii mari de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă punctele de trecere Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.

Alina Argint
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Potrivit IGPF, angajații lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul de așteptare.

Pentru a evita aglomerația, călătorii sunt îndemnați să aleagă alte puncte de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.

Totodată, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și să își planifice călătoria în funcție de condițiile de trafic.

Trafic vamă
Trafic vamă/ IGPF
Trafic vamă
Trafic vamă/ IGPF
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