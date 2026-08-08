S-au format ambuteiaje la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că traficul este intens din cauza numărului mare de călători și de autovehicule. Pentru a evita timpii mari de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă punctele de trecere Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.
Potrivit IGPF, angajații lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul de așteptare.
Pentru a evita aglomerația, călătorii sunt îndemnați să aleagă alte puncte de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.
Totodată, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și să își planifice călătoria în funcție de condițiile de trafic.