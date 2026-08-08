S-au format cozi la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. Autoritățile recomandă rute ocolitoare - FOTO

S-au format ambuteiaje la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că traficul este intens din cauza numărului mare de călători și de autovehicule. Pentru a evita timpii mari de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă punctele de trecere Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.