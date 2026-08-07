Cea mai mare amenințare pentru orașele Ucrainei poate lovi cu foarte puține semne de avertizare sau chiar fără niciun avertisment, arată o analiză CNN.

În ultimele luni, Ucraina a pus Rusia în defensivă prin atacuri care au afectat capacitatea sa de rafinare a petrolului, au provocat cozi lungi la benzinării și au incendiat centre comerciale de logistică.

Însă Rusia a exploatat la rândul ei o vulnerabilitate cheie a Ucrainei: lipsa interceptoarelor care să oprească rachetele balistice. Au rezultat atacuri terifiante, de mare viteză, cu rachete asupra orașelor ucrainene, combinate cu alte lovituri cu rază lungă de acțiune care au provocat moartea a sute de civili.

Într-o singură noapte din această săptămână, un baraj de peste douăzeci de rachete balistice și antinavă a lovit regiunea capitalei ucrainene Kiev. Toate rachetele au trecut de apărarea ucraineană, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind alte zeci. În luna iulie, atacurile rusești au ucis cel puțin 377 de civili și au rănit alți 2.129 în Ucraina, făcând din aceasta cea mai sângeroasă lună a invaziei de până acum, după aprilie 2022, conform CNN.