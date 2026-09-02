S-au format ambuteiaje la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal anunță că traficul este intens din cauza numărului mare de călători și de autovehicule. Pentru a evita timpii mari de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative.

Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control întreprind măsurile necesare pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Trafic intens la Sculeni/ Serviciul Vamal

Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp traversarea prin Costești–Stânca, Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea.

Totodată, responsabilii de la frontieră recomandă șoferilor să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și să își planifice călătoria în funcție de condițiile de trafic.