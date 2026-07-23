Mai multe persoane ar fi apelat la povești false și ar fi simulat situații de vulnerabilitate pentru a obține bani de la trecători. Polițiștii continuă acțiunile de prevenire și combatere a cerșetoriei în municipiul Chișinău, iar în ultimele zile au documentat 10 cazuri în sectoarele Centru și Botanica.

Potrivit organelor de drept, persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani, s-ar fi prezentat drept oameni aflați în dificultate sau ar fi mimat anumite dizabilități pentru a sensibiliza cetățenii și a primi ajutor financiar.

Într-unul dintre cazurile depistate, o femeie de 35 de ani ar fi susținut că este mama unei persoane cu dizabilități și ar fi cerut bani de la trecători. În urma verificărilor, aceasta nu ar fi putut prezenta documente care să confirme informațiile invocate.

Poliția precizează că toate persoanele identificate au fost sancționate contravențional.

Anterior, poliția a mai identificat și documentat și alte persoane care ar fi simulat probleme de sănătate pentru a obține bani.

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