„Să folosim apa chibzuit.” Este îndemnul Ministerului Mediului, care a atras atenția asupra modului în care putem econosimi apa în condiții de secetă și caniculă, printr-o serie de recomandări. Sfaturile vin în contextul situației alarmante a lacului de acumulare de la Novodnistrovsk, unde duminica trecută s-a înregistrat un debit minim istoric, ceea ce înseamnă că pe Nistru intră acum de peste trei ori mai puțină apă decât este deversată spre Republica Moldova.

În condiții de secetă îndelugată, temperaturi de peste 30 de grade, dar și apă tot mai puțină în Nistru, Ministerul Mediului ne îndeamnă să activăm „modul economisire apă”, iar reducerea consumului pornește de acasă, cu fiecare om.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Nu lăsăm robinetul să curgă inutil. Mai cu seamă la spălat vase sau atunci când ne spălăm pe mâini sau pe dinți. Imediat ce am terminat, închidem apa.

Nu spălăm mașina cu furtunul. Pentru o singură spălare în acest mod, se pot folosi aproximativ 300 de litri de apă, aică echivalentul a 15 bidoane de câte 20 de litri de apă.

Folosim apa cu folos în gospodărie. Spălați fructele și legumele într-un vas, iar mai apoi, apa rămasă poate fi solosită pentru udarea plantelor.

De asemenea, Ministerul Mediului îndeamnă să scurtăm dușul cu câteva minute și să economisim apa. Asta pentru că, în 2 minute de duș folosim până la 19 litri de apă, 3 minute de duș înseamnă până la 28 de litri, iar pentru un duș de 5 minute folosim până la 47 de litri de apă. În acest mod, într-o săptămână, fiecare om ar putea economisi până la 130 de litri de apă.”

Recomandările Ministerului Mediului de a economisi apa vin după ce situația rezervelor de apă a devenit tot mai alarmantă, iar în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk intră acum de peste trei ori mai puțină apă decât este deversată spre Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Mediului, duminică, debitul de intrare a coborât la doar 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce spre țara noastră sunt livrați 75 de metri cubi. Este un semnal extrem de serios, iar debitele atât de mici pot afecta grav atât ecosistemul Nistrului, cât și rezervele de apă pentru populație, anunță autoritățile responsabile.