Mobilizare pentru o Moldovă mai verde! Peste 1.200 de persoane s-au adunat la Pogănești, raionul Hâncești, pentru Marea Plantare Națională, organizată în cadrul campaniei „Generația Pădurii”. Voluntari, reprezentanți ai instituțiilor publice, membri ai societății civile și oficiali au pus mâna pe lopeți pentru a planta o nouă pădure pe o suprafață de 40 de hectare, în apropierea râului Prut. La eveniment au participat și președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Acțiunea face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, lansat în 2023, prin care autoritățile își propun să crească suprafețele împădurite din Republica Moldova. La Pogănești, participanții au plantat puieți de plop, fiind îndrumați de specialiștii silvici.

Organizatorii au anunțat că, în această toamnă, plantările se desfășoară în 81 de locații din țară, iar obiectivul este ca, până la sfârșitul zilei, Republica Moldova să câștige câteva sute de hectare de pădure nouă.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a spus că îl bucură faptul că numărul participanților crește de la o campanie la alta și că își dorește ca plantarea pădurilor să devină o tradiție națională, transmisă din generație în generație.

Hajder a subliniat că pădurile sunt plantate în special pe terenuri degradate sau abandonate, care nu sunt potrivite pentru alte utilizări, și a precizat că rata de prindere a puieților este de aproximativ 70%.

„Eu vreau ca generația pădurii, oamenii care plantează, să fie acel lucru de care să ne mândrim atunci când suntem întrebați peste hotare ce ne face mândri de țara noastră. Să avem o tradiție foarte frumoasă în Republica Moldova: în fiecare primăvară și în fiecare toamnă să ne adunăm toată țara și să plantăm o pădure”, a declarat ministrul Mediului.

Oficialul a îndemnat participanții să revină peste un an la Pogănești pentru a vedea câți dintre copacii plantați s-au prins și cum va arăta noua pădure.

Igor Grosu: „Nu este doar un exercițiu de plantare”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat organizatorii și voluntarii, menționând că astfel de acțiuni au devenit o tradiție frumoasă, care adună oameni din diferite domenii în jurul unui obiectiv comun.

„Eu cred că, în primul rând, e un exercițiu când noi suntem toți împreună, când simțim că facem un lucru important pentru noi, pentru copiii noștri. Avem ocazia să socializăm și să ne simțim bine și utili”, a declarat Igor Grosu.

Acesta a povestit că, în drum spre eveniment, a observat o pădure plantată în urmă cu aproximativ doi ani, în apropiere de Lăpușna, și i-a îndemnat pe participanți să urmărească în timp rezultatele muncii lor.

„Pe unde ați plantat, treceți, vă uitați și mândriți-vă”, a spus președintele Parlamentului.

Plantare și solidaritate: haine donate pentru familiile nevoiașe

Evenimentul de la Pogănești a avut și o componentă caritabilă. În cadrul unui parteneriat cu organizația Concordia, participanții au fost îndemnați să doneze haine și încălțăminte pentru familiile aflate în dificultate.

Reprezentanții organizației au explicat că donațiile vor ajunge la persoanele care au nevoie de sprijin, în special în sezonul rece. Potrivit acestora, Concordia oferă servicii sociale în 25 de localități, prin 34 de servicii, și asistă anual peste 14.000 de beneficiari unici.

Hainele colectate în cadrul acțiunii urmează să fie distribuite până la sfârșitul lunii noiembrie.

O lună de plantări în toată țara

Potrivit directorului interimar al Agenției „Moldsilva”, Iulian Mamai, Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor a ajuns în al patrulea an de implementare, iar până acum au fost create și reabilitate peste 24.000 de hectare de pădure.

Campania de toamnă se desfășoară pe parcursul unei luni, iar cetățenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare alături de silvicultorii din întreaga țară.

La Pogănești, voluntarii au fost organizați pe sectoare și instruiți de specialiști înainte de a începe lucrările. Fiecare participant a fost îndemnat să planteze între 10 și 15 arbori, cu accent pe calitatea lucrării.

Prin campania „Generația Pădurii”, autoritățile își propun să transforme împădurirea într-o tradiție națională și să lase generațiilor viitoare o țară mai verde.