Bunica și bunelul au fost în centrul atenției la Bălți, datorită unui festival. Cei prezenți au ascultat muzică live, au dansat, au participat la diferite ateliere, concursuri și tombole. Organizatorii au amenajat zone pentru orice categorie de vârstă, unele erau despre sănătate, iar altele despre creativate și distracție.

Evenimentul se află la a noua ediție și a adunat vizitatori de la noi și din România.

Festivalul Bunica și Bunelul e deja tradiție la Bălți. La această ediție vizitatorii au ascultat muzică live, au participat la diverse activități, precum ateliere de măști sau coronițe.

„Îmi place că am descoperit noi colective care au venit din sate, au venit oaspeți din România care ne-au bucurat cu melodiile lor frumoase și cred că e o tradiție care ar trebui păstrată.”

Au fost amenjate zone și pentru copii care și-au testat creativitate prin desen și nu doar.

„E foarte plăcut să mă aflu aici.

- Prestațiile scenice, costumele, pentru copii sunt organizate activități.”

Mai mult, cei prezenți au beneficiat de cotroale medicale rapide, au descoperit dispozitive și chiar au avut o mică pauză de relaxare.

„Aici găsești tot ce dorești, chiar și un masaj, analize. Mereu particip, vin cu prietenele. Îmi e foarte bine, lumea e dornică de odihnă, de întâlniri, de cântec, voie bună, dans.”

De asemenea, au fost amenajate tarabe speciale unde agenții economici și-au prezentat articolele.

Veaceslav SAFCA, ANTREPRENOR: „Facem printare 3D pe orice obiect și în orice dimensiune. Aici am prezentat jocuri și lămpi. Festivalul e interesant, mă uit cum oameni de diferite vârste dansează, se distrează, pentru ei e o adevărată sărbătoare.”

Și scena amanejată a fost aglomerată de momente atent pregătite de către participanți. Mai multe cupluri din oraș au participat la concursul acestui festival, au dansat, au pregătit discursuri pentru jumătatea lor.

„Dacă o fi mai greu decât acum, să ne susținem până la adânci bătrâneți.”

„Am format un cuplu puternic și frumos.”

Festivalul a pus la cale și tombole și expoziții.

Natalia POSTOLACHI, DIRECTOAREA ASOCAIȚIEI OBȘEȘTI ”CASMED”: „În acest an spre surprinderea noastră am avut mulți participanți pe partea de online, am avut 500 de participanți care s-au înscris la concursuri, ateliere, expoziții. 13 grupuri s-au înscrisi în concursul Bunica și Bunicul Fest și în curând urmează să fie identificat cuplul care va primi coroana acestui festival.”

Bunica și Bunelul Fest se află la a noua ediție. Potrivit organizatorilor au participat în jur de 800 de persoane din întreaga țară și din România.