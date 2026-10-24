Sala cu Orgă va economisi 54.000 de euro la importul a 24 de instrumente muzicale cu coarde, după ce parlamentul a votat, pe 22 octombrie, scutirea acestora de TVA și taxe vamale. Instrumentele au fost cumpărate cu 324.000 de euro, sumă care include TVA.

Potrivit proiectului, lotul, în valoare de 324.000 de euro, inclusiv TVA, cuprinde 15 viori, patru viole, patru violoncele și un contrabas. Instrumentele vor fi folosite de muzicienii Orchestrei Naționale de Cameră și vor sta la baza constituirii Colecției Naționale de Instrumente Muzicale a Republicii Moldova.

Autorul inițiativei legislative, deputatul Liliana Nicolaescu-Onofrei, președintele Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a declarat că instrumentele sunt realizate de lutieri afirmați în România și pe plan internațional.

„Fiind instrumente create de autori, de meșteri lutieri afirmați în România, dar și pe plan internațional, acestea își măresc valoarea în timp”, a explicat deputatul.

Potrivit acesteia, instrumentele sunt realizate după modele ale unor creatori cunoscuți, precum Stradivari, și reprezintă atât o investiție în activitatea profesională a muzicienilor, cât și în patrimoniul cultural național.

Instrumentele vor fi înregistrate în evidența contabilă a Instituției Publice „Sala cu Orgă” și vor fi utilizate exclusiv în scopurile culturale pentru care au fost achiziționate.

Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.