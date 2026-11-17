Șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cinci dintre aparatele de zbor au avut impact la sol în apropierea unor localități din țară, iar alte două sunt în continuare monitorizate sau verificate.

Potrivit informațiilor preliminare ale sistemului integrat de monitorizare a spațiului aerian, zborurile neautorizate au fost înregistrate în intervalul orelor 15:45–18:10.

Cele cinci drone care au avut impact la sol au fost raportate în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani.

Un posibil al șaselea impact este semnalat în raionul Ocnița. Totodată, un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.