Alertă fără precedent în Republica Moldova. Șase aparate de zbor – trei rachete și trei drone – au pătruns în această dimineață în spațiul aerian al țării, într-un interval de doar 15 minute. Toate au ajuns la sol, în patru raioane, unde exploziile au fost auzite de localnici și au provocat incendii și pagube materiale. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când un asemenea val de aparate de zbor survolează teritoriul Republicii Moldova într-un interval atât de scurt. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În timp ce Ucraina era ținta unui nou atac masiv, în sud-estul Republicii Moldova au început să se audă explozii. Prima alertă a fost înregistrată la ora 07:45. În următoarele 15 minute, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat cinci aparate de zbor. Trei dintre acestea au fost identificate ca rachete, iar două – ca drone. La ora 07:50, în apropiere de orașul Căușeni, a avut loc o explozie care i-a speriat pe localnici.

„Da asta ce e, nu e prima data.”

„Mai dimineața s-a auzit, da, da.”

„Frică e la toți, dar ce o să faci. Noi nu putem să facem nimic.”

Polițiștii au găsit fragmente ale unei drone la marginea orașului. Zona a fost securizată, iar echipele specializate au verificat locul. La mai puțin de 40 de minute distanță, o a doua dronă a fost localizată în apropierea satului Constantinovca, din raionul Căușeni. Și acolo localnicii au auzit o explozie, iar în urma deflagrației a izbucnit un incendiu de vegetație.

Artemie CATANOI, DEPUTAT PAS DIN CĂUȘENI: „Este bine că au detonat în afara localităților. Am îndemnare către cetățeni să nu se apropiere chiar dacă a fost această detonare. Să nu se apropie, să anunțe autoritățile.”

Un alt aparat de zbor a explodat la ora 07:53, în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Deflagrația a provocat un incendiu într-un câmp cu viță-de-vie, iar suflul exploziei a deteriorat geamurile unei brigăzi agricole din apropiere. Din fericire, nu au fost raportate victime.

La ora 08:00, o nouă explozie a fost semnalată la marginea satului Puhăceni, din raionul Anenii Noi.

Iar la 08:03, a altă explozie a fost înregistrată în apropiere de Dubovca, raionul Hîncești. Și în aceste cazuri au fost găsite fragmente ale unor aparate de zbor.

„Am simțit și noi ce înseamnă o explozie puternică.”

Toate cele cinci aparate au fost localizate până la ora 09:15. Potrivit Serviciului Operații Aeriene, în urma analizei datelor, acestea – trei rachete și două drone – au explodat la sol.

Un al șaselea zbor neautorizat a fost detectat la ora 08:04. Obiectul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția regiunii Odesa, prin apropiere de Palanca, iar un minut mai târziu a revenit în Ucraina. Autoritățile nu au anunțat deocamdată cine a lansat aparatele. La scurt timp, experții Poliției au stabilit că dronele care au căzut astăzi în Republica Moldova au componente similare celor folosite la modelul hibrid S8000 Banderol și au identificat elemente provenite din partea de luptă. Incidentele sunt în continuare documentate. Autoritățile le cer oamenilor să nu atingă sau să mute fragmentele găsite și să anunțe imediat la 112 orice obiect suspect. Incidentul de astăzi este unul fără precedent prin amploare: cinci aparate de zbor au fost detectate în doar 15 minute, dintre care trei rachete și două drone au ajuns la sol.

Acum două zile, o altă dronă a explodat în apropiere de traseul Ivancea-Brănești, din raionul Orhei. De la începutul războiului din Ucraina, în Republica Moldova au fost înregistrate aproape 100 de cazuri de survolări ilegale și incidente cu aparate de zbor.