Un bărbat de 54 de ani din Cimișlia a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a exploatat prin muncă forțată șase cetățeni ai Republicii Moldova, angajați la firma sa de transport din regiunea Moscova. Aceștia au muncit luni de zile și nu au fost plătiți pentru munca prestată.

Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul administra o firmă de transport de mărfuri în Federația Rusă. Între 2014 și 2015, el a recrutat cinci bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 65 de ani și o femeie de 33 de ani din Moldova, și le-a promis contracte legale de muncă și salarii de până la 90.000 de ruble pe lună.

În realitate, contractele nu au fost niciodată semnate. După ce le-a plătit parțial salariile în primele luni, ca să le câștige încrederea, condamnatul a invocat lipsa banilor și a încetat plățile.

Victimele au muncit între o lună și cinci luni, unele fără zile libere, fiind plătite doar parțial sau deloc.

În total, oamenilor li se datorau peste 1,3 milioane de ruble rusești, echivalentul a aproape 450.000 de lei. Una dintre victime nu a primit niciun salariu, ci doar 2.000 de ruble pentru drumul de întoarcere acasă.

Angajatorul și-a recunoscut parțial vina.