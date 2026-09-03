Șase motocicliști au ajuns în vizorul poliției după ce au ignorat indicațiile legale de a opri și și-au continuat deplasarea cu viteză excesivă. Toți au fost identificați în urma măsurilor întreprinse de organele de drept. Verificările au scos la iveală că cinci dintre cei șase motocicliști nu dețineau permise de conducere.

Pentru neexecutarea indicației legale a agentului de circulație, cei cinci conducători au fost sancționați, iar materialele privind cazurile lor au fost remise instanței de judecată.

Cel de-al șaselea motociclist s-a dovedit a fi minor. În cazul acestuia, măsurile prevăzute de lege au fost aplicate părinților.

Poliția le reamintește motocicliștilor că ignorarea somației de a opri și conducerea cu viteză excesivă pot avea consecințe grave și îi îndeamnă să respecte regulile de circulație.