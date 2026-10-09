Șase persoane născute în Federația Rusă și Republica Kârgâză au primit cetățenia Republicii Moldova. Decretul a fost semnat astăzi, 9 octombrie, de președintele Maia Sandu și a intrat în vigoare în aceeași zi.
Potrivit documentului, cinci dintre persoanele care au obținut cetățenia moldovenească s-au născut în Federația Rusă, iar una în Republica Kârgâză.
Beneficiarii sunt:
Sergey Bolshakov, născut în 1971, în Federația Rusă;
Anastasia Kizikova, născută în 1988, în Federația Rusă;
Dmitry Kudryavtsev, născut în 1976, în Federația Rusă;
Egor Kudryavtsev, născut în 2008, în Federația Rusă;
Sergey Skvortsov, născut în 1989, în Federația Rusă;
Vladimir Zverev, născut în 1981, în Republica Kârgâză.
Decretul a intrat în vigoare la semnare
Documentul a fost emis în temeiul articolului 88, litera c), din Constituția Republicii Moldova și al articolului 16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova.
Potrivit decretului, acesta intră în vigoare la data semnării, respectiv 9 octombrie 2026.