Șase persoane născute în Rusia și Kârgâzstan au primit cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a semnat decretul / DOC

Potrivit documentului, cinci dintre persoanele care au obținut cetățenia moldovenească s-au născut în Federația Rusă, iar una în Republica Kârgâză.

Șase persoane născute în Federația Rusă și Republica Kârgâză au primit cetățenia Republicii Moldova. Decretul a fost semnat astăzi, 9 octombrie, de președintele Maia Sandu și a intrat în vigoare în aceeași zi.

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