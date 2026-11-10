Aproape 1,2 milioane de dolari, ascunși sub haine, au fost descoperiți asupra a șase persoane la punctul de trecere a frontierei Lesovo, la granița dintre Bulgaria și Turcia. Cinci dintre persoanele reținute sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar una deține și cetățenia României, anunța presa bulgară.

Contactat de PRO TV, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că a solicitat informații de la Ambasada Republicii Moldova, însă misiunea diplomatică nu a primit, deocamdată, nicio notificare oficială din partea autorităților bulgare competente cu privire la acest caz.

Potrivit autorităților bulgare, grupul se deplasa cu un automobil înmatriculat în străinătate, dinspre Republica Moldova spre Turcia. Mașina era condusă de un cetățean moldovean, iar polițiștii de frontieră au decis să efectueze un control suplimentar.

În urma verificărilor, inspectorii vamali au constatat că șoferul și cei cinci pasageri aveau ascunse sub haine centuri elastice, în care erau introduse pachete vidate cu bancnote de 100 de dolari.

Asupra a cinci dintre persoanele reținute au fost găsiți câte 200.000 de dolari, iar asupra celei de-a șasea – 199.900 de dolari. În total, suma confiscată se ridică la 1.199.900 de dolari, echivalentul a peste 1,07 milioane de euro, scrie presa bulgară.

Cinci sunt cetățeni ai Republicii Moldova

Printre persoanele reținute se numără trei bărbați și trei femei. Cinci sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar una dintre femei deține și cetățenia română.

Toate cele șase persoane au fost reținute la Inspectoratul Poliției de Frontieră din Elhovo, iar banii au fost confiscați. Pe numele acestora au fost deschise șase dosare de urmărire penală.

Ancheta este desfășurată de un inspector vamal, sub supravegherea Procuraturii Regionale din Iambol, Bulgaria.