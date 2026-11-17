Activitatea a șase posturi vamale de frontieră a fost sistată temporar, din motive de securitate, în contextul survolărilor spațiului aerian al Republicii Moldova. Ulterior, acestea și-au reluat activitatea.

Potrivit instituției, activitatea punctelor de trecere a fost sistată temporar din motive de securitate, în contextul survolărilor spațiului aerian al Republicii Moldova.

Restricțiile au fost ridicate la ora 19:15, iar participanții la traficul transfrontalier își pot continua deplasările prin cele șase puncte de trecere în regim obișnuit.

În perioada sistării activității, Poliția de Frontieră a întreprins măsuri suplimentare pentru protejarea angajaților și a cetățenilor, precum și pentru prevenirea eventualelor riscuri.

Totodată, instituția recomandă călătorilor să respecte indicațiile angajaților din punctele de trecere și să consulte sursele oficiale înainte de a porni la drum, pentru a se informa despre situația de la frontieră.

Președintele Maia Sandu condamnă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după ce două drone au survolat marți spațiul aerian al țării, una dintre acestea fiind surprinsă deasupra municipiului Chișinău. Șefa statului afirmă că incidentul a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor Capitalei și acuză Rusia că ignoră neutralitatea și suveranitatea Republicii Moldova.

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Două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, două aparate de zbor fără pilot au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre acestea, de tip Geran-2, a fost detectat de Centrul Operații Aeriene la ora 15:49, venind din direcția regiunii Odesa, Ucraina, și îndreptându-se spre Tiraspol.

La ora 16:02, aceeași dronă a pătruns din nou în spațiul aerian național, de această dată deplasându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Un alt aparat de zbor, identificat de autorități drept o dronă de tip Shahed, a fost semnalat deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Acesta a fost surprins și de echipa PRO TV deasupra Capitalei, la ora 16:31.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, restricționat

În urma incidentelor, la ora 16:27, autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova, invocând motive de securitate.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat că monitorizează în continuare situația, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Ulterior, la ora 17:20, unul dintre aparatele de zbor a fost surprins în imagini în raionul Florești.

Autoritățile au îndemnat populația să nu se apropie de drone sau de eventualele fragmente ale acestora, să nu le atingă și să anunțe imediat Serviciul 112, după ce s-au îndepărtat de zona de pericol.

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