În perioadele cu caniculă, riscul de înec crește deoarece mulți oameni caută să se răcorească în bazine acvatice. Combinația dintre temperaturile extreme și apă poate provoca șocuri termice, stări de leșin și probleme cardiace. După tragediile din acest weekend, când 3 persoane dintre care 2 copii s-au înecat, salvatorii vin cu recomandări și îndeamnă oamenii să fie prudenți. Pentru ca informația să ajungă mai ușor la cetățeni, angajații IGSU din Bălți au făcut demonstrații și au arătat cum să intervină corect și în siguranță în cazul unui înec.

Simularea înecului a avut loc pe Lacul Orășenesc din Bălți. Un bărbat a început să se scalde pe soarele arzător și și-a pierdut cunoștința. Salvatorii a acționat rapid și au scos victima la mal cu ajutorul unei bărci.

Ulterior, a început acordarea primului ajutor.

„Dacă persoana respiră se îndepărtează hainele umede și se pune în poziția de siguranță.”

Dacă persoana nu dă semne de viață atunci sunați de urgență la 112.

Angajații IGSU au împărțit și pliante cu regulile de siguranță, dar și recomandări pentru scăldatul pe timp de caniculă.

Nichita VOITOVICI, OFIȚER SUPERIOR AL UNEI DIRECȚII, IGSU: „Să vă scăldați doar în locurile permise pentru aceasta. Utilizați doar echipamente oficiale și plaje verificate de salvamari. Alcoolul și apa sunt incompatibile. Consumul de băuturi alcoolice pe apă este categoric interzis. Copiii trebuie să se scalde sub supravegherea strictă a adulților.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de la începutul anului 32 de persoane printre care 7 copii și-au pierdut viața prin înec. Trei persoane, inclusiv doi copii, și-au pierdut viața în ultimele zile urma unor incidente produse în timpul scăldatului. Un adolescent de 16 ani din raionul Ungheni a decedat după ce a mers la scăldat cu prietenii, iar o fețită de 13 ani a murit înecată într-un bazin gonflabil din curtea casei în raionul Cantermir.”

DECESE PRIN ÎNEC

Total – 32 de persoane

Adulți – 25

Copii - 7

Un bărbat care a consumat astăzi băuturi alcoolice a fost salvat de la înec după ce a decis să se scalde în lacul din parcul Valea Morilor din Chișinău. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță în apropierea bazinelor acvatice.