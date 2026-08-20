Oamenii care locuiesc în preajma unui complex locativ din sectorul Ciocana, despre care spun că ar fi construit cu încălcări, amenință cu proteste. Locatarii susțin că lucrările continuă, deși autorizațiile de construire au fost suspendate printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău, iar CNA a inițiat un dosar penal. Dacă situația nu se va schimba, oamenii spun că sunt gata să blocheze periodic strada Bucovina.

Scandalul a izbucnit anul trecut, când locatarii din zonă au contestat construcția de pe strada Bucovinei 3, spunând că le va umbri locuințele și va aglomera zona. Aceștia susțin că proiectul ar avea și mai multe nereguli.

Boris GALCENCO, LOCATAR AL COMPLEXULUI ÎNVECINAT: „Acum doi ani când au început construcțiile ne-am interesat ce e cu acest proiect, unde erau maxim 22 de etaje, ceea ce nu e permis aici”.

După ce au identificat mai multe încălcări tehnice, locatarii au depus plângeri la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și alte instituții. Cu ajutorul unui jurist, au mers în instanță și au obținut câștig de cauză.

Adrian BURDUJA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE LOCATARI: „Ulterior s-au angajat experți care au analizat actele, au făcut raporturi. S-au depistat nereguli pe funcționari publici care au eliberat actele”.

Boris GALCENCO, LOCATAR AL COMPLEXULUI ÎNVECINAT: „Cel care încalcă legea o face pentru că nu se teme.02.42- Cea mai recentă decizie a fost în mai 2026 că autorizațiile de construcții pentru faza 1 și 2 sunt suspendate, decizia este irevocabilă, chiar și așa lucrările continuau zilnic. Mai aproape de luna august când deranjul lucrărilor a depășit limita oamenilor, aceștia au venit și au blocat intrarea.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Deși construcția blocului de pe strada Bucovinei este blocată în instanță, lucrările continuă. În această amiază pe șantier se află mai mulți muncitori, care încarcă diferite materiale de construcție cu ajutorul unei macarale”.

Iurie GANGAN, LOCATAR AL COMPLEXULUI ÎNVECINAT: „Deja de un an și jumătate noi tot luptăm. La poliție au fost nenumărate apeluri, care doar venea constata faptul, încearcă să intre pe șantier nu li se deschidea poarta și tot așa.”

Pe 18 august, locatarii au protestat din nou și au avertizat că, dacă autoritățile nu vor interveni, vor bloca periodic strada Bucovina.

Adrian BURDUJA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE LOCATARI: „Astăzi am văzut că au intrat din nou meșteri în complex. Vom răbda trei zile, dacă până luni nu se vor stopa lucrările vom recurge la acțiuni mai dure de protest. La data de 25 mai Curtea de Apel a lăsat în vigoare încheierea INST de anulare a actelor permisive, ceea ce suspendă autorizațiile de construcție. După această perioadă au început și mai intensiv să lucreze.”

Reprezentanții companiei de construcții spun că lucrările au fost oprite de vineri și că așteaptă o nouă decizie a instanței.

Maxim TOFAN, DIRECTOR MARKETING COMPANIE DE CONSTRUCȚIE: „Astăzi au fost efectuate lucrări de evacuare a materialelor de construcție până avem o decizie finală a instanței de judecată pentru a înțelege pașii următori. 02.20- Este o decizie care a fost atacată în judecată și care urmează să se expună”.



Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a aunțat că Centrul Anticorupție a inițiat un dosar penal privind lucrările de construcție, după ce Curtea de Apel a decis suspendarea autorizațiilor.

Vladimir BOLEA, VICEPRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Acțiunile lor sunt absolut ilegale la etapa actuală, se încadrează perfect în infracțiuni și CNA a inițiat dosar penal pe aceste acțiuni. Noi ca și structură a statului INST a constatat că autorizația de construire este ilegală”.

Reprezentanții CNA au declarat că dosarul este în desfășurare și că nu ne pot oferi alte detalii.