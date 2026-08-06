Decizia Ministerului Mediului de a construi la Șerpeni, Anenii Noi, un centru regional de gestionare a deșeurilor a stârnit nemulțumiri. Consiliul raional a votat împotriva proiectului, iar localnicii au protestat, susținând că va fi afectat mediul și dezvoltarea economică a zonei. De partea cealaltă, ministrul Mediului spune că locația este analizată prin luare de probe de mediu și urmează să aibă loc discuții cu reprezentanți ai comunității.

„Avem biodiversitate de pădure, foarte multă floră și faună, avem ape de suprafață, un iaz puternic, foarte multe izvoare.”

„Vor distruge totul!”

„Noi suntem foarte îngrijorați de elementele de risc”

„Credem că un proiect de interes național nu poate afecta un alt proiect de interes național.”

Ne aflăm între localitățile Puhăceni și Șerpeni din raionul Anenii Noi. Anume aici, Ministerul Mediului planifică să construiască Centrul regional de gestionare a deșeurilor , ce va deservi peste un milion de locuitori din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Potrivit proiectului, pe acest teren de 20 ha, se planifică construirea Centrului regional de gestionare a deșeurilor. Terenul se află în nemijlocita apropiere a 6 localități din raionul Anenii Noi. Oamenii de aici spun că nu sunt împotriva modernizării, ci vor să protejeze mediul dar și defileul natural de o eventuală poluare.”

„Va influența și sănătatea populației, pentru că aici, împrejur sunt doar sate și au o densitate mare. Care va fi impactul, noi nimeni nu știm, pentru că nu a venit nimeni să ne explice.”

Șase primării din raion, inclusiv Consiliul raional Anenii Noi, a votat împotriva construirii platformei și acuză autoritățile centrale că au luat decizia fără a organiza consultări publice, în special cu oamenii care au investit și au dezvoltat în afaceri din domeniile agricole, vitivinicole și turism.

Daria STRATU, REPREZENTANT VINĂRIE ANENII NOI: „Construcția unei astfel de platforme de gestionare a deșeurilor, care va deservi mai mulți oameni, inclusiv cei din Chișinău va afecta puternic turismul nostru, pentru că este o zonă cu o biodiversitate deosebită. Noi nu suntem aici ca să ne opunem acestui proiect, ci ca să se ia deciziile corecte.”

Diana Vlasiuc este reprezentanta unei companii care de 20 de ani produce și exportă fructe, certificate la nivel european, iar o platformă de deșeuri în preajmă ar pune în pericol nu doar standartul de calitate, ci și întreaga afacere.

Diana VLASIUC, MANAGER DE DEZVOLTARE, COMPANIE: „Pentru noi, ca agenți economici este foarte important, pentru că, conform certificărilor, trebuie să avem istoria câmpurilor, trebuie să evaluăm mereu impactul de mediu. Acum mă întreb care va fi impactul acestei fabrici de deșeuri, în viitoarele noastre investiții, pentru că această fabrică va avea impact asupra solului, apele, aerul și mediul.”

Primarul satului Puhăceni susține că decizia de a construi un centru de gestionare a deșeurilor a fost luată fără a ține cont de părerile oamenilor și solicită Ministerului Mediului să reevalueze locația pentru construcție.

Veaceslav PLĂMĂDEALĂ, PRIMARUL SATULUI ȘERPENI, ANENII NOI: „Acest centru de management al deșeurilor, conform documentelor prezentate de colegii de la ministerul mediului, pentru consultările publice, urmează să gestioneze anual, împreună cu depozitul circa 550 de mii de tone de deșeuri, inclusiv componenta de biogaz. Noi suntem foarte îngrijorați de elementele de risc care pot dăuna grav asupra mediului, din împrejurimea imediată.”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a anunțat astăzi că proiectul de fezabilitate pentru construcția celui mai mare centru regional de gestionare a deșeurilor va fi gata până la sfârșitul anului. Până atunci se vor organiza atât analize de mediu, cât și discuții cu reprezentanți ai comunității locale.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Indiferent de unde am merge să construim aceste platforme, chiar dacă ele sunt moderne, după toate standartele europene și nu va polua mediul înconjurător, oricum există o anumită categorie de oameni care sunt afectați sau consideră că vor fi afectați, de aceea noi suntem într-un proces de consultare.”

Până în 2030, Ministerul Mediului vrea să elimine gropile de gunoi neautorizate din țară, fiind lansat proiectul național de gestionare a deșeurilor solide. Planul include construirea a 6 centre regionale de gestionare a deseurilor cu un depozit, conform cerintelor UE. Proiectul, în valoare de peste 200 de milioane de euro, este finanțat cu suportul Uniunii Euroepene.