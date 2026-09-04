Legea privind licențierea provizorie a cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina a fost votată cu scandal astăzi. Deputații din opoziție au fost nemulțumiți că termenul a fost redus până la 31 octombrie, fără posibilitatea de prelungire. Proiectul a fost votat doar de cei de la PAS. Nici măcar autorul – deputat al Partidului Nostru - nu l-a susținut.

„- Noi am venit cu proiect și ei au schimbat proiectul. Inițiatorul legii nu votează legea care a propus-o, inițiatorul legii nu votează! Iaca ăsta e parlamentul „colhoz” a lui Igor Grosu. Nu vi-i rușine chiar de halul ăsta la care ați adus parlamentul ăsta?

– Iată o lege votată populist, ați modificat pe placul vostru.”

Votată ieri în primă lectură, legea privind procedura de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina a ajuns în plen pentru votul final. Deputații din opoziție au fost nemulțumiți de modificările operate. În primul rând termenul de instituire a licențierii va fi doar până la 31 octombrie, deși urma să fie până la sfârșitul anului viitor.

Sergiu STEFANCO, DEPUTAT PDA: „Dumneavostră măcar cunoașteți când se începe recolta, când se finalizează și care este capacitatea logistică a Republicii Moldova?”

Dorian STRATI, DEPUTAT PAS: „Orice intervenție de genul ăsta blochează accesul la materie primă la un preț corect pentru procesatorii noștri care în mare parte folosesc la 70% din furaje pentru a crelte un animal și acest lucru se răsfrânge în prețul cărnii. Dacă o să vă aduceți aminte în perioada când au fost făcute astfel de intervenții, prețul cărnii la raft a crescut.”

Nemulțumit a fost și autorul proiectului, Serghei Ivanov, și el cu afaceri în domeniul agricol. Într-un final, nici el nu și-a dat votul.

„Stimați agricultori, dacă nu luăm măsuri ăștia ne mânâncă de vii.”

După ce legea a fost votată de PAS, asociația Forța fermierilor, care a cerut introducerea licențierii, a declarat că termenul e prea scurt. Licențierea importurilor de cereale din Ucraina a fost introdusă pentru a preveni intrarea pe piața moldovenească a produselor la prețuri foarte mici. În același timp, Moldova a facilitat tranzitul cerealelor ucrainene către alte piețe prin reducerea cu 50% a tarifelor pentru astfel de transporturi.