Scandal între Primăria Chișinău și Termoelectrica, după lucrările efectuate în zona Scuarului Catedralei. Municipalitatea acuză întreprinderea că a săpat fără autorizație pe un teren municipal, imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Termoelectrica susține însă că intervenția era necesară pentru remedierea unei avarii la rețeaua termică și că angajații săi au fost împiedicați să continue lucrările.

Primarul Ion Ceban acuză Termoelectrica de intervenție ilegală în zona Scuarului Catedralei și spune că întreprinderea ar fi început lucrările fără actele permisive necesare. Potrivit edilului, groapa a fost săpată imediat după finalizarea lucrărilor de reparație a zonei.

„Noi reabilităm, trece puțin timp și Termoelectrica, instituție a Guvernului, invocă faptul că ar avea nevoie să intervină și să sape”, a declarat Ceban. El susține că astfel de situații s-ar repeta și în cazul altor proiecte municipale.

Reacția Termoelectrica

De cealaltă parte, Termoelectrica afirmă că nu a intervenit abuziv, ci pentru a remedia o avarie la rețeaua termică de pe strada Columna, la intrarea în Scuarul Catedralei. Compania spune că a notificat în prealabil Pretura sectorului Buiucani și Direcția Generală Mobilitate Urbană, iar lucrările au început pe 29 septembrie, la ora 09:00.

Potrivit Termoelectrica, în aceeași zi, în jurul orei 14:45, reprezentanții Preturii au dispus sistarea lucrărilor și au blocat autospecialele. Compania a chemat poliția, iar ulterior a sesizat ANRE. Termoelectrica susține că, în noaptea de 29 spre 30 septembrie, pavajul a fost restabilit, deși avaria nu fusese remediată.

„Considerăm inadmisibilă blocarea fizică a echipelor și a autospecialelor unei întreprinderi care intervine pentru remedierea unei avarii. Asemenea metode de presiune, care amintesc de practicile anilor ’90, sunt incompatibile cu exercitarea responsabilă a autorității publice. Nicio autoritate nu poate substitui procedurile legale prin acțiuni de forță și nu poate împiedica îndeplinirea obligațiilor față de consumatori”, au scris pe pagina de Facebook.

Ambele părți au sesizat Procuratura

Astfel, compania spune că este nevoită să sape din nou pentru a ajunge la segmentul defect al rețelei. Termoelectrica a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, CNA și ANRE, cerând verificarea legalității acțiunilor reprezentanților municipalității.

Ceban: „Vom depune demersul și toate actele la Procuratură”

Ion Ceban afirmă însă că municipalitatea va sesiza Procuratura și instanța de judecată. Edilul spune că pentru intervenția pe terenuri municipale vor fi aplicate și plăți pentru lucrările necesare de restabilire a zonei.

„Cei de la Termoelectrica au intrat ilegal, fără permisiuni, și au invocat că undeva ar fi câteva avarii. Groapa decapată de Termoelectrica era păzită de colaboratori ca în anii ’90. Avem și filmări care confirmă acest lucru. Vom depune demersul și toate actele la Procuratură. La fel, va fi înaintată acțiunea în instanța de judecată”, a scris Ceban.

Conflictul a escaladat după ce Ceban a lansat acuzații dure la adresa conducerii Termoelectrica și a Guvernului. Primarul a susținut că intervenția ar face parte dintr-o serie de acțiuni prin care municipalitatea ar fi împiedicată să-și gestioneze proiectele de infrastructură. Aceste afirmații nu sunt susținute, în mesajul Primăriei, de documente prezentate public.