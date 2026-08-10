Transportatorii amenință cu proteste în fața Guvernului și a Delegației UE la Chișinău. Într-o scrisoare adresată premierului Vasile Tofan, aceștia își exprimă nemulțumirea față de un proiect al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind modificarea Codului transporturilor rutiere. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză ministerul că ar folosi procesul de aliniere la legislația europeană drept paravan pentru scheme și interese de grup și îi cere premierului să intervină și să înlăture din proces funcționarii care, potrivit asociației, blochează transpunerea reală a legislației UE.

Oleg ALEXA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PATRONALE A OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO: „Noi ne-am adresat către domnul Tofan de două ori. Prima dată la 27 iulie și a doua oară astăzi. În ambele adresări noi facem referință la intenția Ministerului de a modifica legislația, de a introduce niște scheme, deci mai bine zis posibilitatea ca să realizeze niște scheme corupționale și asta o fac deja sub drapelul integrării europene, că uite, avem nevoie să transpunem câteva regulamente europene.”

Transportatorii spun că au discutat cu ministrul Infrastructurii despre problemele pe care le văd în proiectul promovat de minister, însă susțin că nu au fost auziți. Din acest motiv, s-au adresat din nou premierului. Operatorii afirmă că proiectul ar prelua formal unele prevederi europene, dar ar păstra în Codul transporturilor prevederi care, în opinia lor, permit abuzuri.

Oleg ALEXA, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI PATRONALE A OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO: „Ideea lor de ani de zile să preia toate rutele de la transportatori și să le atribuie grupului lor de acoliți și ceea ce au făcut ei și mai înainte, dar și ce fac și acum, este legat de acel transportator de la Briceni, care acum nu de mult am aflat că este partener de companie cu Trubca. De fapt, el stă în spatele și a sistemului E-Bilet și a intenției de preluare a rutelor și a multor altor intenții, inițiative ale Ministerului Infrastructurii.”

Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto susține că persoane cu funcții importante în minister și în instituțiile subordonate acestuia ar promova modificări care ar favoriza un transportator apropiat unor membri ai partidului de guvernare. Potrivit acestuia, ministrul Bolea ar fi fost informat despre situație, însă nu ar fi luat măsuri. Transportatorii subliniază că este inadmisibil ca procesul de aliniere la legislația europeană să fie folosit pentru promovarea unor interese de grup.

„Nu putem admite ca integrarea europeană să se transforme într-un ambalaj care ascunde scheme și interese de grup. Sunt destule scheme care s-au promovat până în prezent și care sufocă ramura noastră și o țin într-o stagnare continuă. De asemenea, nu putem admite ca cei care au promovat proiectele antieuropene acum să conducă procesul de aliniere a legislației noastre la cea europeană.”

Operatorii îi cer premierului să intervină și solicită ca funcționarii despre care susțin că au blocat până acum implementarea legislației europene să fie excluși din procesul de transpunere. Asociația avertizează că, în caz contrar, își rezervă dreptul de a protesta în fața Guvernului și a Delegației UE în Republica Moldova. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reacționat spunând că:

„MIDR nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii sau ale unui furnizor de tehnologie. Obiectivul Ministerului este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene.”

Totodată, instituția precizează că documentele de concept aflate în discuție sunt materiale de lucru, supuse consultării publice, și că acestea nu modifică programul de transport în vigoare, nu retrag și nu transferă autorizații, nu atribuie rute și nu desemnează operatori. Responsabilii susțin că toate deciziile care vor fi adoptate vor fi discutate în cadrul consultărilor.



Premierul Vasile Tofan, căruia i s-au adresat transportatorii, nu a reacționat deocamdată.