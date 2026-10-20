Energocom ar fi ratat ocazia de a cumpăra gaze mai ieftine, după ce ar fi preferat să investească sute de milioane de lei în valori mobiliare de stat. Acuzațiile vin din partea liderului Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care susține că deciziile companiei ar putea costa consumatorii 670 de milioane de lei în plus. Energocom respinge acuzațiile și avertizează că prezentarea acestora drept posibile ilegalități, în lipsa unor concluzii oficiale, îi afectează reputația.

Vasile Costiuc acuză conducerea Energocom că nu ar fi cumpărat gaze naturale atunci când prețurile erau mai avantajoase. Potrivit politicianului, compania ar fi avut la dispoziție bani, dar în loc să procure gaze pentru sezonul rece, ar fi investit banii în valori mobiliare de stat.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Despre lipsa de competență acestui Buzatu, care avea niște bani pe cont în anul 2026, la jumătate de an, vreo 400 de milioane cât avea el, că nici până astăzi nu avem cifrele exacte, și în loc să procuri gaze accesibile, la preț accesibil, gaze ieftine, să le stocheze, să le depoziteze, să aibă o strategie, noi lucrurile astea le-am întrebat, omul ăsta au preferat să cumpere hârtii de valoare, VMS-uri, valori mobiliare de stat.”

Costiuc susține că deciziile privind achizițiile de gaze s-ar răsfrânge direct asupra facturilor. Deputatul a depus o sesizare în acest sens la Procuratura Anticorupție, iar responsabilii de acolo spun că au transmis-o la Centrul Național Anticorupție pentru a o examina.

Ina VOLOSCIUC, PURTĂTOR CNA: „Sesizarea a fost înregistrată și transmisă spre examinare.”

Compania Energocom a emis o declarație publică, criticând modul în care au fost prezentate public informațiile despre procurarea de VMS-uri. Compania subliniază că depunerea unei sesizări la organele de drept nu reprezintă o dovadă a comiterii unor ilegalități și consideră inacceptabilă formularea unor concluzii înainte ca instituțiile competente să se pronunțe. Directorul Energocom a calificat drept politice declarațiile lui Costiuc.

Eugeniu BUZATU, DIRECTORUL ENERGOCOM: „Nu au fost afectate sau periclitate achizițiile de gaze. Ori, contractele pe care noi le avem sunt cu livrare la termen și cu achitare cu 5 zile înainte de termenul de livrare. Investițiile în VMS care au fost plasate, care au fost efectuate, nu au pereclitat activitatea Energocomului, sub nicio formă.”

În comunicatul emis, Energocom susține că gestionează prudent și eficient resursele financiare și precizează că nu se implică în dispute politice. Compania precizează că își rezervă dreptul de a sesiza instituțiile competente în cazul unor eventuale încălcări ale normelor privind informarea corectă a publicului.