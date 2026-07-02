Un nou scandal. De data aceasta la Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”. Ministrul Mediului cere demisia directorului de acolo pe care îl acuză de management dezastruos. Mai exact, potrivit lui Gheorghe Hajder, un raport de control a scos la iveală nereguli – împăduriri compormise, milioane de lei datorii și salarii neachitate angajaților timp de 5 luni. Directorul rezervației nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Am primit raportul de control efectuat la Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, iar rezultatele arată un management dezastruos și o incompetență revoltătoare. Cifrele sunt alarmante, doar 40 la sută din planul de împădurire a fost realizat corespunzător.”

Totodată, ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că raportul a constat că în teren s-a s-a atestat lipsa a peste 80 de mii de puieți, care figurează doar în acte. Iar în preajma satului Chetriș, au fost descoperiți alți peste 40 de mii de puieți abandonați direct pe sol, lăsați să se usuce fiind compromiși.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Pe plan financiar instituția nu stă mai bine. Datorii de peste 4,3 milioane de lei și angajați lăsați fără salarii de mai bine de 5 luni. Din aceste motive solicit demiterea imediată a directorului rezervației.”

Am încercat să aflăm despre câți angajați este vorba, însă încă nu am primit un răspuns de la Ministerul Mediului. Am sunat directorul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească” Serghei Bucatari pentru o reacție, însă acesta nu a răspuns la telefon. Totodată, Hajder a anunțat astăzi că în urma unui alt control la Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni, au fost depistate și acolo abateri

legate de administrarea fondului forestier și de managementul defectuos al masei lemnoase. Ca urmare a fost demis și directorul acelei întreprinderi.