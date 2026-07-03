Mai multe femei din raionul Ștefan Vodă i-au cerut ministrului Sănătății, Emil Ceban, să anuleze decizia de închidere a Secției de Obstetrică și Ginecologie din Spitalul Raional. La o întâlnire organizată la spital, acestea au spus că reorganizarea va îngreuna accesul femeilor la servicii medicale și au cerut păstrarea secției.

Femeile din Ștefan Vodă care s-au întîlnit cu ministrul Sănătății spun că drumul până la Spitalul Raional Căușeni este prea lung, mai ales pentru gravidele din localitățile îndepărtate, precum Palanca.

„Atunci cînd era maternitatea distrusă, cădeau pereții și curgea apa la mămici în cap nu a închis nimeni maternitatea și veneau mamele și nășteau pentru ca le era indiferent de condiții, le trebuia specialiști. Acum sunt condiții și trebuie să ne ducem la Căușeni. Caușeni e de cauciuc? De la Palanca pînă aici sunt 45 de km și de aici pînă la Căușeni încă 30.”

„- Dar cum ajungea de la Palanca pînă la Caușeni cu accident vascular cerebral?

- Un șef de secție luptă pentru fiecare secție, pentru fiecare lucrător, pentru fiecare pacient.”

Femeile care au participant la discuții spun că problema nu vizează doar maternitatea, ci întreaga secție de obstetrică și ginecologie, unde femeile primesc consultații și tratament.

„- Cazurile exepționale de nașteri urgente se duc unde sunt utilaj bun, unde este specialist bun.

- La noi nu sunt specialiști?

- E problemă.

- Și eu m-am nascut aici și copilul meu s-a născut aici și era bine, dar hai să împărțim lucrururie ca să fie bine și la nepoții noștri”.

Femeiele au colectat peste 5.000 de semnături în sprijinul unei petiții prin care solicită menținerea secției.

Noi suntem în jur de 5 mii de persoane care au scris o petitie la adresa dumneavoastră pentru a fi auziși. Noi nu avem careva interese, noi doar vrem sa meninem ceea ce avem aici pe loc. Spuneți că este facut pentru a fi în eficiența pacientului. Dar ar fi eficient pentru noi mamele, femeile insarcinate? "

În replică, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că reforma are la bază criterii medicale și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit acestuia cele aproximativ 200 de nașteri înregistrate anual nu sunt suficiente pentru menținerea serviciilor la standardele necesare

Emil CEBAN, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „200 de nașteri sunt 7 medici. Împărțiți 200 de nașteti la 7 medici la 365 de zile. 4 medici. El are o operatie o data la 4 zile sau nici la 4 zile. Iata aici sunt chirurgi si traumatologi, dacă ai opera odată la 4 zile ăti mai aduci aminte ce și cum să faci? Care este calitatea?”

Ministrul a mai spus că secția înregistra pierderi financiare, iar cheltuielile erau acoperite din banii altor secții ale spitalului.

Emil CEBAN, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Dacă să luăm economic secția respectivă într-un an de zile are în jur de 4 mln 4mln 200 acoperire cu salarii. Deci sunt niște bani foarte mari, dar câștigă numai 2 milioane”.

Potrivit Ministerului Sănătății, serviciile de naștere au fost transferate la Spitalul Raional Căușeni pentru a concentra resursele medicale, echipamentele și specialiștii într-o maternitate cu un volum mai mare de activitate. Femeile din Ștefan Vodă cer autorităților să reanalizeze decizia și spun că oamenii trebuie să aibă acces la servicii medicale aproape de casă. Dacă solicitarea lor nu va fi luată în considerare, acestea spun că vor merge în instanță și vor folosi toate căile legale.