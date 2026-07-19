Schimbul de replici acide între ministrul mediului și primarul capitalei pe tema riscului privind aprovizionarea Chișinăului cu apă, continuă. Gheorghe Hajder a respins acuzațiile că ar încerca să creeze o problemă artificială și a mers la stația de captare, care aprovizionează capitala cu apă, unde a filmat instalația. Potrivit Ministrului Mediului, stația de captare a apei este uzată și acuză administrația municipală că nu a întreținut infrastructura de rezervă, necesară în situații de risc. Primarul capitalei nu a comentat acuzațiile.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL CULTURII: „Cât de ipocrit trebuie să fii ca să afirmi că un ministru vrea să lase un oraș fără apă. Și îmi este greu să cred cum un guvern s-ar face vinovat de cantitatea de precipitații din muncții Carpați, încă din Ucraina.”

Cu această replică, dar și cu imagini filmate cu drona, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder susține că a analizat vizual sistemul de rezervă, care ar trebui să fie utilizat atunci când nivelul apei scade critic: pompele plutitoare, țevile și lacul de acumulare aflat în apropierea stației gestionate de Primăria Chișinău prin intermediul „Apă-Canal”. Potrivit lui Hajder, infrastructura de alternativă pentru aprovizionarea capitalei cu apă, despre care a vorbit anterior primarul Ion Ceban, este una veche.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL CULTURII: „În imagine, vedem stația de captare, care aprovizionează practic tot municipiul Chișinău. Este una învechită, depășită de timp, în care nu s-a investit deloc, fiind construită încă în anii 60-70. După cum presupunem, că majoritatea sondelor din oraș sunt într-o stare dezastruoasă, de altfel nu înțeleg de ce nu s-a prezentat infomația public, la fel vedem că și această soluție de alternativă este la fel de dezastruoasă.”

Contactată de PRO TV, consiliera primarului, Natalia Ixari a anunțat că mâine, la ședința operativă a CMC, edilul va veni cu o reacție. Disputele dintre ministrul mediului și primarul Chișinăului sunt lansate de câteva zile după ce Gheorghe Hajder a anunțat că Chișinăul, dar și suburbiiile ar putea rămâne fără apă, din cauza debitului mic din Nistru, cauzat de secetă și lipsa precipitațiilor.