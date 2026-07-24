Duelul de la distanță dintre ministrul Mediului și primarul capitalei nu se mai sfârșește. Cei doi continuă să-și răspundă prin mesaje video pe rețelele sociale, având ca miză alimentarea Chișinăului cu apă. De mai bine de o săptămână, fiecare vine cu propria versiune. În timp ce Ion Ceban dă asigurări că nu există niciun pericol, ministrul Gheorghe Hajder avertizează că nivelul scăzut al Nistrului ar putea afecta funcționarea stației de captare de la Vadul lui Vodă și cere măsuri din partea municipalității.

Zeci de filmulețe video postate pe rețele în ultima săptămână iar mărul discordiei – apa! În cel mai recent video, postat aseară, Ion Ceban a vorbit pe fundalul râului Nistru.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Adevărul se basează pe adevăr și dovezi dar nu pe sperietori, panică și dezinformare. Mă aflu la Holercani, iar colegii mei au fost astăzi, 23 iulie în toate locațiile de la nord la sud despre care s-a manipulat gras că ar fi secate.”

Filmulețul a continuat cu imagini de la Rîbnița, Rezina, Dubăsari, Coșnița și din alte localități de pe malul Nistrului. Asta după ce, ieri, Ion Ceban a publicat un adevărat maraton de videoclipuri pe rețelele sociale, filmate în mai multe locații – din biroul și curtea Primăriei, dar și de la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, pe care a vizitat-o chiar în timpul ploii. Replica a venit de la ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a prezentat explicații și grafice pentru a combate afirmațiile edilului.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Aici imaginați-vă că este râul Nistru, iar în zona aceasta este stația de captare, care este una fixă și nu se adaptează după nivelul Nistrului. Acum să ne imaginăm cel mai prost scenariu că în carpați nu vom avea precipitații și va scădea nivelul apei. În cazul în care se va întâmpla acest lucru, apa ar putea scădea până în această zonă. Deci ar putea exista o problemă tehnică prin care apa nu v-a mai putea pătrunde în zona pompelor prin fereastra de intrare.”

Potrivit ministrului, actuala stație de captare nu va mai putea funcționa, chiar dacă în Nistru va exista suficientă apă. De aceea, Gheorghe Hajder propune municipalității construirea unei stații noi și moderne. Până atunci, ca soluție pe termen scurt, Ion Ceban a anunțat, în urmă cu câteva zile, că specialiștii lucrează deja în teren. Din fondul de rezervă al Primăriei au fost alocate 10 milioane de lei pentru construirea unui baraj în zona prizei de apă de la Vadul lui Vodă, precum și pentru achiziția de pompe și alte utilaje. Cu toate acestea, retorica primarului a rămas neschimbată.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Iată aici se captează apa și lucrează turbinele. Eu nu știu cât de ipocrit, cinic și criminal trebuie să fii ca să sperii oamenii din Chișinău...eu nu am treabă cu ceea ce se întâmplă la Novodnestrovsk.”

Acum două zile, Ion Ceban a anunțat că va trimite o scrisoare președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a cere implicarea personală a liderului de la Kiev, în soluționarea problemei. Atunci, Gheorghe Hajder a comentat că apreciază faptul că, în cele din urmă, Primăria municipiului Chișinău a înțeles îngrijorările pe care le-a expus în legătură cu stația de captare a Chișinăului.