Scandalul de la Portul Internațional Liber Giurgiulești se mută la procuratură. O deputată PAS a depus un denunț împotriva deputatului Vasile Costiuc și a colegilor săi, care au filmat mai multe vagoane cu cereale în zona portului. Tatiana Rotari cere procurorilor să verifice dacă parlamentarii au încălcat regimul special al zonei de frontieră. De cealaltă parte, Costiuc susține că a mers acolo pentru a documenta presupuse ilegalități.

Tatiana Rotari susține că deputații ar fi încălcat regimul zonei de frontieră și ar fi răspândit informații false despre importul și tranzitul cerealelor ucrainene, care ar putea prejudicia interesele economice și securitatea Republicii Moldova.

Tatiana ROTARI, DEPUTATĂ PAS: „Mandatul de deputat nu oferă nimănui dreptul de a sfida legea, de a încălca regimul zonei de frontieră sau de a răspândi informații false care pot prejudicia interesele economice și securitatea Republicii Moldova. Ceea ce s-a întâmplat la Giurgiulești nu poate fi trecut cu vederea.”

Am încercat să luăm o reacție de la Costiuc, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Totul a început după ce un grup de deputați de la „Democrația Acasă”, în frunte cu liderul lor, au filmat în portul Giurgiulești mai multe vagoane despre care spun că transportau semințe de floarea-soarelui din Ucraina.

„Iată uitați-vă, infrastructura și acolo tot e floarea-soarelui, se vede”.

Costiuc susține că a mers în Portul Giurgiulești, după ce ar fi primit informații chiar de la deputați PAS despre presupuse ilegalități. Nu a dat însă numele acestora.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT „Democrația Acasă”: „Ei expun pericolului securitatea portuară, aduc, cu vagoanele cum ați văzut voi, floarea-soarelui din Ucraina, fac ulei și-l vând pe piața europeană ca produs moldovenesc, asta mi-o spun deputații din interiorul lor. Voi cum credeți că am ajuns la port?”

Premierul Vasile Tofan a venit cu o reacție dură. Șeful Guvernului respinge acuzațiile și susține că, în prezent, prin port sunt exportate doar cereale moldovenești.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Domnule deputat Costiuc, sunteți un mincinos. Mai rău - un om care e gata să dea foc la țară în goana după like-uri și hype iresponsabil! Ați umplut țara cu falsuri. 1. Ați spus că grâul și floarea-soarelui ucrainene sunt transbordate în port pentru a fi exportate. Fals!”.

Premierul susține că vagoanele filmate de Costiuc tranzitează Moldova spre porturile românești și aduc venituri Căii Ferate, care ar fi înregistrat un profit de 23 de milioane de lei în nouă luni. Totodată, îl acuză pe deputat că pune în pericol securitatea portului prin publicarea imaginilor. De cealaltă parte, Costiuc afirmă că a filmat de pe un drum public și că doar presupune că vagoanele urmau să fie descărcate pentru procesare. Deputatul anunță că îi va da în judecată pe reprezentanții guvernării care l-au acuzat de trădare și de promovarea intereselor Rusiei.

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