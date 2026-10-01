Dumitru Vangheli, fostul director al MoldATSA, despre care președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Dinu Plîngău, spune că este căutat de Procuratură și Centrul Național Anticorupție, a luat legătura cu membrii comisiei și a solicitat o discuție cu președintele acesteia.

„Cât Procuratura și CNA-ul îl caută pe domnul Vangheli de la MoldATSA, vă informez că noi l-am găsit. Mai exact, el ne-a găsit și a solicitat o discuție cu Președintele Comisiei de anchetă”, a scris Dinu Plîngău pe rețelele de socializare.

Vangheli este așteptat la audierile publice ale comisiei

Potrivit deputatului, Dumitru Vangheli este așteptat la audierile publice ale comisiei, cu prezență fizică.

„Sunt bucuros de încrederea pe care o are domnul Vangheli în corectitudinea Comisiei pe care o conduc și informăm public că-l așteptăm cu nerăbdare la audierile publice, cu prezență fizică”, a adăugat Plîngău.

Președintele comisiei spune că despre faptul că Vangheli a luat legătura cu parlamentarii a fost informat și președintele Comisiei juridice a Parlamentului, cu mențiunea ca autoritățile competente să fie anunțate.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce s-a aflat că fostul director, Dumitru Vangheli, ar fi prezentat informații false în CV. Ulterior, au apărut dezvăluiri privind salariul verișoarei președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, angajată ca purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Potrivit informațiilor făcute publice, aceasta ar fi încasat până la 120 de mii de lei pe lună. Scandalul s-a lăsat cu mai multe demisii, cel puțin opt, și excluderi din partidul PAS.

Citeste si : Radu Marian demisionează din funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, după scandalul de la MoldATSA - VIDEO