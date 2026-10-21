După câteva zile de tăcere, primarul Capitalei a comentat tentativa Irinei Gutnic de a reveni în funcția de viceprimar, în baza unei decizii de judecată. Edilul susține că, în acest fel, PAS că ar încerca să preia controlul asupra Capitalei și susține că scandalul ar urmări să distragă atenția de la problemele țării. Despre acuzațiile lansate de Gutnic la adresa sa, Ceban nu a oferit un răspuns concret.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „PAS-ul cu tot dinadinsul își dorește cu orice preț să guverneze în Chișinău. Dacă nu poate să o facă cinstit, face prin toate căile. Fie presiuni prin anumite procese prin instanțele de judecată.”

Întrebat despre acuzațiile Irinei Gutnic, primarul a mai declarat că Direcția juridică a instituției s-a expus deja asupra situației. Iar despre cele în care fosta lui subalternă l-a învinuit de presupuse scheme de corupție, primarul a oferit un răspuns evaziv, menționând că totul se face pentru a distrage atenția de la problemele din țară.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Cineva care dirijează din spate aceste procese își dorește cât mai mult devierea atenției publice de la problemele care există în Republica Moldova. Ori ele sunt foarte grave.”

Cei de la PAS nu au răspuns la telefon pentru un comentariu. Între timp, Irina Gutnic a venit pentru a treia zi consecutiv la Primărie, solicitând un birou pentru a-și exercita atribuțiile.

Irina GUTNIC, VICEPRIMARUL SUSPENDAT: „Suntem aici cu doamna Via Stratulat, la Ghișeul Unic. Doamna s-a adresat cu o problemă ce ține de conectarea la rețelele de apeduct.”

Ulterior, Gutnic a publicat pe Facebook imagini dintr-un microbuz, în care spune că a mers să discute cu locuitorii despre lipsa transportului public pe un anumit traseu.

Irina GUTNIC, VICEPRIMARUL SUSPENDAT: „Dragi prieteni, ne aflăm astăzi pe traseul străzii Ion Creangă spre strada Ghioceilor. Am fost somată de mai mulți cetățeni să venim să avem o discuție referitor la lipsa transportului public pe acest traseu.”

Luni, Gutnic a venit la Primărie însoțită de un executor judecătoresc pentru a-și relua funcția, invocând decizia Curții de Apel Centru. În loc să revină în birou, aceasta a primit o nouă dispoziție semnată de Ion Ceban, prin care primarul a constatat încetarea mandatului său. Au urmat dispute cu juriștii instituției privind statutul său și accesul la locul de muncă. Întrebată în acea zi dacă va candida la conducerea primăriei Chișinău, Gutnic a declarat că e devreme de vorbit despre asta.

Irina GUTNIC, VICEPRIMARUL SUSPENDAT: „Este prematur să vorbim despre alegerile locale.”

Irina Gutnic a fost revocată din funcție în mai 2026 și a contestat decizia în instanță. Curtea de Apel Centru a suspendat dispoziția de revocare până la examinarea cauzei pe fond.