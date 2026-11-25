Regulile de transportare a copiilor în automobile se schimbă, iar camioanele vor trebui să fie echipate cu oglinzi speciale pentru reducerea unghiurilor moarte. Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul circulației rutiere, care urmăresc să sporească siguranța participanților la trafic și să reducă riscul accidentelor. Noile prevederi vor pune accent pe înălțimea copiilor, nu doar pe vârsta acestora, și vor introduce cerințe suplimentare pentru transportul de persoane și mărfuri.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează transportarea copiilor în automobile. Dacă în prezent obligativitatea utilizării scaunelor auto este stabilită în funcție de vârsta copilului, până la 12 ani, noile reguli vor lua în calcul și înălțimea acestuia.

Astfel, copiii cu o înălțime mai mică de 150 de centimetri vor trebui transportați în scaune auto sau în alte sisteme de reținere adaptate dimensiunilor lor. Există însă o excepție: copiii care au împlinit 12 ani și au cel puțin 135 de centimetri vor putea utiliza centura de siguranță obișnuită.

O altă regulă importantă îi vizează pe părinții care folosesc scaune auto montate cu spatele la direcția de mers. Acestea nu vor putea fi instalate pe un loc protejat de un airbag frontal activ. Pentru a putea fi utilizate pe un asemenea loc, airbagul va trebui dezactivat.

Camioanele vor avea oglinzi suplimentare pentru reducerea unghiurilor moarte

Modificări sunt prevăzute și pentru vehiculele de mare tonaj. Camioanele destinate transportului de mărfuri vor trebui să fie echipate cu oglinzi retrovizoare cu unghi larg și de apropiere.

Măsura are drept scop îmbunătățirea vizibilității șoferilor și reducerea zonelor în care ceilalți participanți la trafic pot rămâne invizibili. Aceste unghiuri moarte reprezintă un risc deosebit pentru pietoni, bicicliști și conducătorii motocicletelor, în special în timpul manevrelor de virare sau schimbare a direcției.

Aproape 52.000 de încălcări într-un singur an

Autoritățile atrag atenția asupra numărului mare de încălcări legate de neutilizarea centurilor de siguranță și a scaunelor auto pentru copii. Anul trecut, poliția a înregistrat aproape 52.000 de astfel de abateri.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că purtarea centurii de siguranță reduce cu aproape jumătate riscul de deces pentru persoanele aflate pe locurile din față ale automobilului. În cazul bebelușilor, utilizarea scaunelor auto omologate poate reduce riscul de deces cu până la 70%.

Când intră în vigoare noile reguli

Modificările aprobate de Guvern nu vor fi aplicate imediat. Majoritatea prevederilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2029, pentru a le oferi participanților la trafic și instituțiilor responsabile timp să se pregătească și să se informeze.

Pentru camioanele deja înmatriculate în Republica Moldova, obligația de a instala oglinzile suplimentare va deveni aplicabilă de la 1 ianuarie 2031.

Totodată, certificatele medicale care permit scutirea de la purtarea centurii de siguranță vor trebui să indice perioada de valabilitate și să conțină un simbol distinctiv. Recunoașterea certificatelor de acest tip eliberate în statele Uniunii Europene va fi aplicată odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la UE.