Un șofer a fost surprins în timp ce efectua manevre periculoase de tip drift pe o stradă din municipiul Chișinău, în timpul nopții. Imaginile surprinse de martori arată cum automobilul se deplasează în derapaj controlat, efectuând mai multe manevre riscante pe drum.

La un moment dat, distracția șoferului a fost întreruptă de intervenția polițiștilor, care au oprit automobilul pentru verificări.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, însă, deocamdată, nu sunt cunoscute detaliile exacte în care s-a produs acesta.

PRO TV a solicitat informații de la poliție pentru a afla când a avut loc incidentul, unde mai exact s-a produs, ce măsuri au fost întreprinse în privința conducătorului auto și dacă acesta a fost sancționat pentru comportamentul său în trafic. Până la momentul publicării materialului, nu am primit un răspuns.

Sursa video: TrassaMD