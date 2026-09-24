Un șofer a fost surprins în timp ce încerca să evite ambuteiajul de pe bulevardul Dacia din capitală, recurgând la o manevră periculoasă. Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cum conducătorul auto a ieșit din coloana de mașini și a circulat pe zona care separă cele două sensuri de circulație.

Potrivit imaginilor, șoferul a folosit această porțiune pentru a înainta pe lângă automobilele aflate în ambuteiaj, după care a efectuat o manevră de întoarcere.

Comportamentul acestuia a atras critici în mediul online, întrucât astfel de manevre pot crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.