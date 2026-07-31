Ion Ceban lansează noi acuzații la adresa ministrului Educației, după ce acesta a prezentat în Parlament reforma „Restart”. Primarul Capitalei spune că Dan Perciun urmărește centralizarea politică a sistemului fără să ofere soluții reale pentru profesori și elevi. Ba mai mult, edilul afirmă că ministrul a acuzat dascălii din Chișinău de corupție. În Legislativ, Perciun a spus că refoma va reduce supraaglomerarea și va combate plățile informale.

Reforma „RESTART” în educație a provocat schimburi dure de replici în Parlament. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că una dintre principalele probleme din Chișinău rămâne supraaglomerarea școlilor și grădinițelor, iar autoritățile centrale vor să reducă treptat numărul de elevi din clase, prin investiții în noi spații și o reorganizare a rețelei școlare.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Noi vorbim totuși despre supraaglomerare. Asta este o problemă. Numărul mediu de copii pe clasă este un indicator relevant pe care trebuie gradual să-l reducem și trebuie să creăm acele noi locuri în sistem.”

Perciun a mai spus că Ministerul își propune să combată fenomenul plăților informale și să îmbunătățească mecanismele de prevenire a bullying-ului în școli.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Pentru noi, și în municipiu Chișinău contează foarte mult această percepție în raport cu problemele legate de plățile informale. Trebuie să avem un indicator, o măsurătoare și ne asigurăm că totuși, de la an la an, se îmbunătățește un pic percepția asupra acestei situații delicate și specifice. Mi-aș dori mult, totodată, în municipiu Chișinău să vedem încet, încet o mai bună raportare și o mai bună intervenție pe cazurile care țin de prevenirea bullying-ului.”

Declarațiile au fost criticate de primarul capitalei, Ion Ceban, dar și de deputații MAN. Acesta susține că ministrul a sugerat că profesorii din Chișinău ar accepta plăți informale și acuză Guvernul că nu vine cu măsuri pentru creșterea salariilor, reducerea birocrației sau îmbunătățirea condițiilor de muncă ale cadrelor didactice.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nu condiții mai bune, nu salarii pentru profesori, nu eliminarea birocrației pe care o fac profesorii și conducătorii zilnic, ci centralizarea controlului politic al Ministerului asupra școlilor. Asta propune reforma «RESTART» în educație.”

...a scris Ion Ceban pe rețele, care precizează că Guvernul că încearcă să centralizeze administrarea școlilor, fără să explice cum va crește calitatea educației. În replică, Ministerul susține că reforma urmărește eficientizarea administrării sistemului și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Reforma „Restart” în educație care presupune transferul competențelor de administrare a școlilor și grădinițelor de la direcțiile raionale și municipale de învățământ către 35 de oficii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, aflate în subordinea Ministerului Educației, a fost votată ieri în Parlament, în primă lectură.