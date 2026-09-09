Nicolae Munteanu a fost eliberat din funcția de director al Agenției „Moldsilva”. Decizia a fost aprobată astăzi, 9 septembrie, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Până la numirea unui nou director, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de directorul adjunct al instituției, Iulian Mamai.

Decizia privind încetarea exercitării funcției de către Nicolae Munteanu a fost aprobată de miniștri în ședința de miercuri.

Astfel, interimatul funcției de director al Agenției „Moldsilva” va fi asigurat de Iulian Mamai, care ocupă în prezent funcția de director adjunct.

Când a fost numit în funcție Nicolae Munteanu

Pe 22 ianuarie, Gheorghe Hajder, ministrul Mediului a anunțat despre numirea în funcția de director la „Moldsilva” pe Nicolae Munteanu, care urma să răspunde de ontinuarea programului de împădurire și combaterea tăierilor ilegale.

Fostul director al Agenției Moldsilva, Victor Durbală, și-a dat demisia în luna octombrie a anului.

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