Marcel van de Wetering, vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, și Willem Brouwer, membru internațional, își vor încheia activitatea în cadrul instituției pe 31 decembrie 2026. Unul își încheie mandatul la expirarea perioadei asumate, iar celălalt se retrage din activitatea profesională.

Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, scrisorile prin care Parlamentul a fost informat despre plecarea celor doi membri au fost transmise ieri, conform procedurilor aplicabile.

Marcel van de Wetering își încheie activitatea după finalizarea perioadei pentru care și-a asumat exercitarea mandatului. Willem Brouwer se retrage din activitatea profesională după o carieră îndelungată în domeniul juridic.

Reprezentanții Comisiei le-au mulțumit celor doi pentru profesionalism, experiență și implicare, precum și pentru contribuția adusă activității instituției.

Comisia precizează că procesele de evaluare aflate în desfășurare vor continua, în conformitate cu mandatul său legal.