Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 12 august, două numiri în serviciul diplomatic al Republicii Moldova. Sergiu Gurduza, care ocupă în prezent funcția de Consul General la Istanbul, urmează să devină ambasador al Republicii Moldova în Portugalia, iar postul său de la Istanbul va fi preluat de diplomatul Vladimir Sacagiu.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, Sergiu Gurduza este diplomat și funcționar public, cu peste 16 ani de experiență în domeniul justiției, bunei guvernări și relațiilor externe.

Gurduza ocupă în prezent funcția de Consul General al Republicii Moldova la Istanbul. Anterior, a fost viceministru al Justiției, consilier principal de stat al prim-ministrului, membru al Comisiei Electorale Centrale și consilier al președintelui Parlamentului. În 2025, a fost decorat cu Ordinul Onoarei.

Vladimir Sacagiu în funcția de Consul General al Republicii Moldova la Istanbul

Sacagiu este diplomat de carieră și are o experiență de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În prezent, este șef adjunct al Direcției Generale Afaceri Multilaterale și șef al Direcției OSCE și Securitate Internațională din cadrul MAE.

De-a lungul carierei, a activat în misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din Marea Britanie, Irlanda și Italia. Acesta deține rangul diplomatic de ministru-plenipotențiar.