Călătorii care folosesc ruta suburbană de autobuz nr. 33 vor avea un nou program de circulație în zilele de odihnă. Parcul Urban de Autobuze anunță că, începând de sâmbătă, 18 iulie 2026, orarul cursei „strada Ismail – satul Dobrogea” va fi modificat pentru zilele de sâmbătă și duminică.

Potrivit instituției, schimbarea a fost făcută pentru optimizarea serviciilor de transport public și pentru stabilirea unui program unic de circulație pe durata weekendului.

Reprezentanții Parcului Urban de Autobuze recomandă pasagerilor să țină cont de noul orar înainte de a-și planifica deplasările.

Pentru informații suplimentare privind circulația rutei, călătorii pot contacta dispeceratul Parcului Urban de Autobuze la numărul de telefon 022 83 73 17.