Un sens giratoriu va fi amenajat la intrarea în municipiul Cahul, la intersecția drumului cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor, în valoare de peste 7,4 milioane de lei.

Proiectul prevede reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați și construcția a 435 de metri liniari de trotuar.

De asemenea, urmează să fie instalate 94 de indicatoare rutiere și 105 stâlpi de delimitare a sensurilor, cu borduri cauciucate. În zonă va fi amenajat și un parapet pietonal cu o lungime de 500 de metri.

Lucrările mai includ aplicarea marcajului rutier pe o suprafață de aproape 600 de metri pătrați și instalarea iluminatului stradal.

Sens giratoriu cu patru brațe

Sensul giratoriu va avea patru brațe de acces. Amenajarea acestuia urmărește fluidizarea traficului și sporirea siguranței pentru șoferi și pietoni.

Cât costă lucrările

Valoarea contractului este de 7 milioane 440 de mii 611 lei, inclusiv TVA. Banii sunt alocați din Fondul Rutier.

Hartă / andsa.md