Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește o reformă amplă a sportului de performanță din Republica Moldova. Instituția propune modificarea mecanismului de finanțare a federațiilor sportive și instituirea unor reguli unice și transparente pentru constituirea loturilor naționale. Cele două proiecte de regulamente au fost prezentate luni, 27 iulie, în cadrul consultărilor publice cu reprezentanții federațiilor sportive și urmează să fie ajustate în funcție de propunerile acestora.

Noile reguli au fost elaborate pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2025 privind educația fizică și sport și urmăresc crearea unui sistem mai echitabil, predictibil și transparent de repartizare a fondurilor publice destinate sportului de performanță.

Federațiile vor fi finanțate în funcție de rezultate și performanțe

Potrivit proiectului, toate federațiile sportive naționale eligibile vor fi clasificate în șase categorii, în funcție de disciplina pe care o administrează, nivelul de dezvoltare al ramurii sportive, afilierea la federațiile internaționale și potențialul de obținere a rezultatelor pe plan european și mondial.

Categoria C1 va include federațiile care gestionează discipline olimpice și paralimpice cu performanțe internaționale constante și un număr mare de sportivi legitimați, în timp ce celelalte categorii vor cuprinde discipline olimpice individuale, jocuri sportive, sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și discipline nerecunoscute de CIO.

Clasificarea va fi aprobată pentru durata unui ciclu olimpic și va fi publicată anual de Ministerul Educației și Cercetării.

Două componente de finanțare pentru federațiile sportive

Noul mecanism propune ca finanțarea federațiilor să fie formată din două componente.

Prima este componenta minimă garantată, destinată asigurării funcționării de bază a federațiilor care respectă toate criteriile de conformitate.

A doua este componenta variabilă, care va fi calculată în funcție de performanțele sportive, activitatea desfășurată și gradul de complexitate al disciplinei sportive.

Coeficientul de complexitate va varia între 1 și 2 și va ține cont de mai mulți indicatori, precum numărul sportivilor legitimați, numărul probelor sportive administrate, dificultatea calificării la competițiile internaționale și specificul tehnic al fiecărei discipline.

Obligații noi pentru federațiile sportive

Pentru a beneficia de finanțarea garantată, federațiile vor trebui să respecte o serie de cerințe suplimentare. Acestea vor fi obligate să publice anual rapoartele financiare și de activitate, să organizeze adunări generale, să înregistreze informațiile în sistemul informațional al sportului și să adopte politici privind prevenirea conflictelor de interese.

Potrivit secretarului de stat Sergiu Gurin, scopul noilor reguli este ca resursele publice să fie distribuite în funcție de activitatea și rezultatele reale ale federațiilor sportive.

Reguli unice pentru selecția în loturile naționale

Al doilea proiect prezentat de MEC stabilește, pentru prima dată, un regulament unic privind constituirea și administrarea loturilor naționale ale Republicii Moldova.

Documentul introduce proceduri clare privind selecția sportivilor, responsabilitățile antrenorilor și ale echipelor tehnice, precum și drepturile și obligațiile membrilor loturilor naționale.

Federațiile vor fi obligate să publice din timp criteriile de selecție, calendarul calificărilor, componența comisiilor de selecție și procedurile prin care sportivii vor putea contesta deciziile.

Mai multă transparență și protecție pentru sportivi

Proiectul introduce și obligația declarării conflictelor de interese de către membrii comisiilor de selecție, iar toate ședințele acestora vor trebui consemnate în procese-verbale.

Totodată, sportivii vor avea dreptul să afle motivele pentru care au fost selectați sau respinși și să conteste deciziile în condițiile prevăzute de regulament.

Documentul conține și prevederi privind protecția sportivilor minori, prevenirea hărțuirii și a abuzurilor, respectarea normelor antidoping și consolidarea colaborării dintre federațiile sportive, școlile sportive și Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.