Școlile din Republica Moldova vor beneficia de un nou mecanism de finanțare a educației incluzive. Începând cu 1 ianuarie 2028, pentru susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor cu dizabilități vor fi alocate 4% din plafonul de cheltuieli destinat instituțiilor de învățământ. Banii vor fi repartizați în funcție de necesitățile copiilor și vor acoperi inclusiv salariile specialiștilor care îi asistă.

Noul mecanism a fost aprobat astăzi de Guvern și prevede că finanțarea va ține cont de numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale, de tipul dificultăților cu care se confruntă și de gradul de dizabilitate.

Resursele vor putea fi folosite pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, logopezilor și psihopedagogilor, dar și pentru activitatea centrelor de resurse pentru educația incluzivă.

Totodată, pentru elevii cu dizabilități severe este prevăzută o alocare suplimentară la calcularea finanțării centrelor de resurse. Cheltuielile pentru personalul specializat vor fi, la rândul lor, calculate diferențiat, în funcție de nivelul de sprijin de care au nevoie copiii.

Se schimbă și regulile pentru alimentația elevilor

Modificările aprobate de Executiv vizează și modul în care sunt gestionate cheltuielile pentru alimentația copiilor în școli.

Astfel, banii pentru procurarea produselor alimentare vor fi separați de cei destinați organizării procesului de alimentație. În cea de-a doua categorie vor fi incluse cheltuielile pentru salariile personalului, întreținerea și dotarea blocurilor alimentare.

Autoritățile susțin că această delimitare va permite o gestionare mai flexibilă a resurselor financiare.

Când intră în vigoare noile prevederi

Hotărârea Guvernului adaptează și mecanismul de finanțare a instituțiilor de învățământ la noua structură de administrare a sistemului educațional. Astfel, agențiile teritoriale pentru educație vor fi incluse în procesul de planificare, repartizare și gestionare a banilor.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă mecanismul actualizat de finanțare a educației incluzive va fi aplicat abia din 1 ianuarie 2028.