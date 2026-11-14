Poliția va asigura ordinea publică și va monitoriza desfășurarea alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, care vor avea loc pe 15 noiembrie. Organele de drept spun că vor urmări prevenirea încălcărilor legislației electorale și vor sesiza autoritățile competente în cazul depistării unor nereguli.

Într-un mesaj public, poliția precizează că va acționa cu responsabilitate și imparțialitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare în condiții de legalitate, transparență și siguranță.

Totodată, organele de drept le amintesc concurenților electorali și susținătorilor acestora că astăzi este ziua tăcerii, iar orice formă de agitație electorală este interzisă.

Poliția îndeamnă candidații și cetățenii să respecte legislația și să se abțină de la orice activitate de promovare electorală.

„Poliția își reafirmă angajamentul de a veghea respectarea legii, de a preveni neregulile și de a proteja integritatea procesului electoral”, se arată în mesajul instituției.

Ziua Tăcerii, înainte de alegerile din UTA Găgăuzia

Astăzi și mâine este strict interzisă orice formă de agitație electorală. Nu este permisă desfășurarea sau mediatizarea activităților și materialelor cu tentă electorală. De asemenea, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia nu mai pot participa la diverse emisiuni și nici nu pot cheltui bani din fondurile electorale.

Cei care vor încalca legea vor fi sancționați cu amenda de la 2 000 la 3 000 de lei pentru persoanele fizice si de la 5 000 la 7 500 de lei persoanele juridice.

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Alegătorii din UTA Găgăuzia, așteptați la urne pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.