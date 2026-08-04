Apa potabilă și serviciul de canalizare s-ar putea scumpi pentru locuitorii orașului Glodeni. Întreprinderea municipală care gestionează aceste servicii a solicitat ANRE ajustarea tarifelor, cu majorări atât pentru furnizarea apei, cât și pentru evacuarea apelor uzate.

Potrivit fișei de fundamentare depuse la ANRE, tariful pentru apa potabilă ar putea crește de la 42,66 lei/metru cub în prezent la 61,87 lei/metru cub. Majorarea solicitată este de 19,21 lei pentru un metru cub, ceea ce reprezintă aproximativ 45%.

În cazul serviciului de canalizare, tariful propus este de 48,32 lei/metru cub, față de 46,27 lei/metru cub cât este în prezent. Creșterea solicitată este de 2,05 lei/metru cub, sau aproximativ 4,4%.

Solicitarea urmează să fie examinată de ANRE, iar noile tarife vor putea fi aplicate doar după aprobarea acestora.

La Chișinău, noile tarife la apă și canalizare au fost aprobate

Consumatorii din capitală vor achita 14,03 lei pentru un metru cub de apă potabilă și 7,40 lei pentru un metru cub de canalizare și epurare a apelor uzate.

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